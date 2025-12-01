NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Innodata-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 3,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 949,853 Innodata-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 57,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169 528,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 595,28 Prozent vermehrt.

Innodata wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at