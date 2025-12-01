Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Anlage im Blick
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Innodata-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 3,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 949,853 Innodata-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 57,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169 528,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 595,28 Prozent vermehrt.
Innodata wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Innodata Inc.
|47,00
|-4,59%
