Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Investmentbeispiel
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05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2023 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Innodata-Papier an diesem Tag bei 8,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,048 Innodata-Aktien im Depot. Die gehaltenen Innodata-Papiere wären am 02.10.2026 844,22 USD wert, da der Schlussstand 70,07 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 744,22 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Innodata belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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