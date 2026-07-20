NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Innodata-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.07.2021 wurden Innodata-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 150,602 Innodata-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 158,13 USD, da sich der Wert eines Innodata-Papiers am 17.07.2026 auf 60,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 815,81 Prozent vermehrt.

Innodata erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at