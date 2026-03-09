Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Lohnende Innodata-Anlage?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Innodata-Papiers betrug an diesem Tag 2,22 USD. Bei einem Innodata-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,045 Innodata-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 033,78 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 933,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Innodata belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Innodata Inc.
|38,84
|0,26%
