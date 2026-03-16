NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Innodata-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Innodata-Aktien gewesen.

Am 16.03.2025 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 48,18 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 20,756 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Innodata-Aktien wären am 13.03.2026 882,11 USD wert, da der Schlussstand 42,50 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 882,11 USD, was einer negativen Performance von 11,79 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 1,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at