Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Investment im Blick
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Innodata-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 53,84 USD. Bei einem Innodata-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,857 Innodata-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,45 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 13.02.2026 auf 44,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,55 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Innodata Inc.
|37,34
|0,27%
