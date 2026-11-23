Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Profitable Innodata-Anlage?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Innodata-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Innodata-Papier bei 51,46 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, befänden sich nun 19,433 Innodata-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 546,44 USD, da sich der Wert eines Innodata-Papiers am 20.11.2026 auf 28,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,36 Prozent.
Am Markt war Innodata jüngst 961,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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