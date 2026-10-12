NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: Hätte sich eine Integra LifeSciences-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Integra LifeSciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 74,963 Integra LifeSciences-Aktien. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Anteile wären am 09.10.2026 1 007,50 USD wert, da der Schlussstand 13,44 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,75 Prozent angezogen.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at