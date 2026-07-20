Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Anlage
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Integra LifeSciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,847 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 19,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 729,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,96 Prozent angezogen.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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