NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Integra LifeSciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,847 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 19,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 729,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,96 Prozent angezogen.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at