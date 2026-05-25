Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Rentable Integra LifeSciences-Anlage?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Integra LifeSciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 12,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 813,008 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 276,42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,76 Prozent gesteigert.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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