NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment gewesen.

Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,698 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 12,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 423,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,63 Prozent.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 954,95 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at