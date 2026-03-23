Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Lukratives Integra LifeSciences-Investment? 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 308,594 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 8,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 758,83 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 72,41 Prozent verringert.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 702,25 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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