NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.08.2016 wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 41,95 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,838 Integra LifeSciences-Aktien. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Anteile wären am 07.08.2026 411,20 USD wert, da der Schlussstand 17,25 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 58,88 Prozent.

Integra LifeSciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at