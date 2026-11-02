NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Integra LifeSciences-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Integra LifeSciences-Aktien gewesen.

Am 02.11.2016 wurde das Integra LifeSciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers betrug an diesem Tag 38,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 25,777 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 328,65 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 30.10.2026 auf 12,75 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,13 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Integra LifeSciences zuletzt 993,56 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at