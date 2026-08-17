Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Investition
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr verdient
Das Integra LifeSciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,19 USD. Bei einem Integra LifeSciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 704,722 Integra LifeSciences-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 12 924,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,25 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Integra LifeSciences zuletzt 1,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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