Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Langfristige Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Anteile betrug an diesem Tag 75,23 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,293 Anteilen. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Papiere wären am 28.08.2026 224,51 USD wert, da der Schlussstand 16,89 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 77,55 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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