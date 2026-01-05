NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Integra LifeSciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,316 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 12,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,83 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 51,83 USD, was einer negativen Performance von 48,17 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Integra LifeSciences eine Marktkapitalisierung von 935,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at