Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Integra LifeSciences-Investition im Blick 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Integra LifeSciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,316 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 12,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,83 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 51,83 USD, was einer negativen Performance von 48,17 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Integra LifeSciences eine Marktkapitalisierung von 935,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.mehr Nachrichten