NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Integra LifeSciences-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 199,203 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 2 181,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,95 USD belief. Das entspricht einem Minus von 78,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 851,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at