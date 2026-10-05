NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Integra LifeSciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Integra LifeSciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,438 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers auf 12,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,09 Prozent eingebüßt.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 987,13 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at