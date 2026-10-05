Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Anlage
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Integra LifeSciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Integra LifeSciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,438 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers auf 12,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,09 Prozent eingebüßt.
Integra LifeSciences wurde am Markt mit 987,13 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|11,60
|-16,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.