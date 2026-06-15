Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Integra LifeSciences-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 15.06.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug an diesem Tag 38,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,609 Integra LifeSciences-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 648,79 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 12.06.2026 auf 17,77 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Integra LifeSciences Holdings Corp. 15,10 0,00% Integra LifeSciences Holdings Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen