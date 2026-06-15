NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren bedeutet

Am 15.06.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug an diesem Tag 38,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,609 Integra LifeSciences-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 648,79 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 12.06.2026 auf 17,77 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 53,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at