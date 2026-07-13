NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 13.07.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag 40,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,497 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 18,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,08 Prozent vermindert.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at