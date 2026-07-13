Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 13.07.2016 wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag 40,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,497 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 18,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,08 Prozent vermindert.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.

mehr Nachrichten