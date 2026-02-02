Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Lohnende Intel-Anlage?
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intel-Aktie statt. Der Schlusskurs des Intel-Papiers betrug an diesem Tag 30,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 331,236 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 392,51 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 30.01.2026 auf 46,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 53,93 Prozent vermehrt.
Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 231,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Intel-Aktie gefragt: CFO David Zinsner legt bei Aktien zu (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)