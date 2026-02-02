NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intel gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intel-Aktie statt. Der Schlusskurs des Intel-Papiers betrug an diesem Tag 30,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 331,236 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 392,51 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 30.01.2026 auf 46,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 53,93 Prozent vermehrt.

Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 231,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at