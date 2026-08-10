Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Langfristige Investition
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Intel-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 19,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 501,253 Intel-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50 952,38 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 07.08.2026 auf 101,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 409,52 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Intel zuletzt 512,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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