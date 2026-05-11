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Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Intel-Performance 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie gebracht.

Am 11.05.2016 wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,267 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 124,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 155,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 315,57 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 628,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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