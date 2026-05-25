Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Rentable Intel-Investition?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,650 Intel-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,37 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 22.05.2026 auf 119,84 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 337,37 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Intel zuletzt 602,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
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