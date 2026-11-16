Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Lukrativer Intel-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intel-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 50,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,759 Intel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 59,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 178,82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,88 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 316,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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