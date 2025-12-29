Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Profitable Intel-Anlage?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Intel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intel-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,261 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.12.2025 gerechnet (36,20 USD), wäre die Investition nun 1 783,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,33 Prozent angewachsen.
Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
