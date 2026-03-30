Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Anlage im Blick
|
30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intel-Anteile bei 32,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,162 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 344,03 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 27.03.2026 auf 43,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,40 Prozent erhöht.
Am Markt war Intel jüngst 214,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com
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