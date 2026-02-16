NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Intel-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.02.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intel-Papier an diesem Tag bei 28,78 USD. Bei einem Intel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,746 Intel-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 625,78 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 13.02.2026 auf 46,79 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 625,78 USD entspricht einer Performance von +62,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 233,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at