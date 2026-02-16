Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Lohnender Intel-Einstieg?
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 16.02.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intel-Papier an diesem Tag bei 28,78 USD. Bei einem Intel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,746 Intel-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 625,78 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 13.02.2026 auf 46,79 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 625,78 USD entspricht einer Performance von +62,58 Prozent.
Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 233,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|39,00
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.