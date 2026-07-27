Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Performance
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intel-Aktie statt. Der Schlusskurs der Intel-Anteile betrug an diesem Tag 53,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 1,880 Intel-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intel-Aktien wären am 24.07.2026 173,60 USD wert, da der Schlussstand 92,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 73,60 Prozent.
Intel war somit zuletzt am Markt 462,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
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