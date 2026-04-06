Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Intel-Investment 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie gebracht.

Am 06.04.2021 wurde das Intel-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Intel-Aktie an diesem Tag bei 65,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 152,532 Intel-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 7 684,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,38 USD belief. Mit einer Performance von -23,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Intel wurde am Markt mit 252,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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