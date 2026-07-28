NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: Hätte sich eine Investition in Inter Parfums von vor einem Jahr gerechnet?

Heute vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Inter Parfums-Anteile an diesem Tag bei 125,09 USD. Bei einem Inter Parfums-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,942 Inter Parfums-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 968,82 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 27.07.2026 auf 124,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,31 Prozent vermindert.

Insgesamt war Inter Parfums zuletzt 3,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at