NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 31.03.2016 wurden Inter Parfums-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 30,90 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hat, hat nun 3,236 Anteile im Depot. Die gehaltenen Inter Parfums-Papiere wären am 30.03.2026 292,69 USD wert, da der Schlussstand 90,44 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 192,69 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at