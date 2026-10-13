NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,456 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 533,50 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 12.10.2026 auf 112,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 253,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 3,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at