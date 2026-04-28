Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Hochrechnung
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Inter Parfums-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie betrug an diesem Tag 31,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,797 Inter Parfums-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 902,38 USD wert. Mit einer Performance von +190,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 2,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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