NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Inter Parfums-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 321,543 Inter Parfums-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 136,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 781,35 USD wert. Das entspricht einem Plus von 337,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at