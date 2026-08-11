Inter Parfums Aktie

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WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

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Langfristige Investition 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,62 USD wert. Bei einem Inter Parfums-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,051 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 559,51 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 10.08.2026 auf 119,49 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,95 Prozent angewachsen.

Am Markt war Inter Parfums jüngst 3,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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