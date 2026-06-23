Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Profitable Inter Parfums-Investition?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Inter Parfums-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Inter Parfums-Anteile an diesem Tag bei 29,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,334 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 97,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 325,94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 225,94 Prozent zugenommen.
Inter Parfums wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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