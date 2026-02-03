NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Inter Parfums-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 38,183 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2026 3 747,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 274,72 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums bezifferte sich zuletzt auf 3,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at