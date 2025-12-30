Inter Parfums Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inter Parfums-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,666 Inter Parfums-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 141,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,09 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
