NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,625 Inter Parfums-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 85,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 396,16 USD wert. Damit wäre die Investition 296,16 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at