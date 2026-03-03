NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Inter Parfums-Einstiegs gewesen.

Am 03.03.2016 wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inter Parfums-Anteile an diesem Tag 26,85 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Inter Parfums-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 372,439 Inter Parfums-Aktien. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 02.03.2026 36 938,55 USD wert, da der Schlussstand 99,18 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +269,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at