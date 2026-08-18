NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Inter Parfums-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,29 USD wert. Bei einem Inter Parfums-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 291,630 Inter Parfums-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 598,43 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 17.08.2026 auf 111,78 USD belief. Mit einer Performance von +225,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Inter Parfums-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at