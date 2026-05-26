NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Die Inter Parfums-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 29,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 338,983 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 400,00 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 22.05.2026 auf 92,63 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 31 400,00 USD entspricht einer Performance von +214,00 Prozent.

Insgesamt war Inter Parfums zuletzt 2,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at