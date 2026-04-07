NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inter Parfums gewesen.

Inter Parfums-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Anteile betrug an diesem Tag 103,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Inter Parfums-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,689 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.04.2026 auf 90,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,15 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at