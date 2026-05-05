Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Profitabler Inter Parfums-Einstieg?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 110,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 90,604 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 129,93 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 04.05.2026 auf 89,73 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 18,70 Prozent.
Inter Parfums war somit zuletzt am Markt 2,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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