Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Langfristige Investition
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie betrug an diesem Tag 73,58 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Inter Parfums-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 135,906 Inter Parfums-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 858,93 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 04.09.2026 auf 116,69 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 58,59 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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