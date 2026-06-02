NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 02.06.2025 wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 136,32 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,734 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,78 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 01.06.2026 auf 92,40 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -32,22 Prozent.

Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich jüngst auf 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at