Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Inter Parfums-Investmentbeispiel
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 134,34 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hat, hat nun 74,438 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Inter Parfums-Anteile wären am 28.09.2026 8 779,22 USD wert, da der Schlussstand 117,94 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,21 Prozent eingebüßt.
Inter Parfums erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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