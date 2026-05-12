Inter Parfums Aktie

Inter Parfums für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

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Lohnendes Inter Parfums-Investment? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 136,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,730 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,92 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 11.05.2026 auf 90,25 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,08 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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